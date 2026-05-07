7日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比102.1％増の3767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同128.9％増の3173億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ米ドル・ブル（１倍） 、グローバルＸＭＳＣＩガバナンス・クオリティー 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 、グ