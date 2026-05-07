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7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ215527 109.7 65360 ２. 日経Ｄインバ 24279 153.63341 ３. 野村日経平均 21947 212.5 65820 ４. 楽天Ｗブル 1271690.2 77930