一番くじに5月30日、「アイカツ!」が登場。オーロラキスコーデやゴスマジックコーデをモチーフにしたアイテムなど、多彩なラインアップに「やばーーーーっい!!!可愛すぎ!!!!」「ラストワン賞があついッ」など、発売前から話題となっています。⭐＼全ラインナップ公開/⭐💖一番くじ アイカツ!〜私のアツいアイドル活動!〜💖📅5月30日(土)より順次発売予定📅 (@ichibanKUJIより引用)一番