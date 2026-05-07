さまざまな植物が芽吹くこの時期、気を付けたいのが誤食による食中毒です。特に、ニラと間違えてスイセンを食べてしまうことによる食中毒が毎年のように報告されていますが、厚生労働省によると、イヌサフランによる食中毒でも死者が出ているのだとか……。⚠️#イヌサフラン による死亡事故が発生!. イヌサフランはギョウジャニンニクと見た目がよく似ており、誤って食べると大変危険です!鑑賞用と食用は植える場所を