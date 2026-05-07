スーパーマーケットにも、明確な「Tier(ティア)」がある。もちろん、物差しによってその順位はガラッと変動するが、「お惣菜の美味しさ」で測った場合、「ヤオコー」は確実にトップランクに位置づけられるだろう。テレビなどのメディアで何度も取り上げられているように、その実力は折り紙付き。そこで今回は、数あるヤオコーのお惣菜のなかから、特にハイレベルな5品を勝手に厳選してみた。頭を悩ませながら選びに選び抜いたので