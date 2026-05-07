専業投資家のテスタが7日、自身のXを更新。新たな取引画像を投稿し、ケタ違いの含み損を抱えていることを報告した。【画像】気になる！ケタ違いの含み損出したテスタの保有株先日、ファンから「4月22日にテスタお師匠はSBGお持ちだった。6000円超えで利確して、ドテン売り、からのまた買い入り直した神トレード？」の質問に、「全くそんなことはできてなくて、ただ持ってるだけで含み益7000万以上からわずか３日くらいでマイテ