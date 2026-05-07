大型連休明けの７日、各地で通勤・通学の風景が戻った。東京都内は晴天が広がって朝から気温が上昇し、千代田区の東京駅周辺ではシャツの袖をまくって職場へ向かう人の姿も目立った。神奈川県茅ヶ崎市、会社員男性（５２）は連休中にバイク仲間とツーリングで福島県を訪れたといい、「また日常が始まったなと感じる。夏休みの旅行を楽しみに仕事を頑張る」と話していた。