元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）の妻でタレントの丸高愛実（35）が7日までに自身のインスタグラムを更新し、家族のお出かけショットを披露した。ストーリーズに観覧車に乗る1歳長男を抱く自身と柿谷氏、7歳長女、4歳次女の家族ショットをアップ。ハッシュタグでは「よみうりランド」と添えた。また柿谷氏もインスタグラムのストーリーズにベビーカーを押す丸高と娘2人の後ろ姿のショットを投稿し、「子供の日は家族