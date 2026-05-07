夫婦お笑いコンビ・かつみ♥さゆりの♥さゆりが６日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」にローコスト美容評論家として登場。驚きの日焼け止め方法を公開した。「奇跡の５６歳」といわれる♥さゆりは、「塗りすぎでは？」と思われるほど、日焼け止めを塗りまくるメークを実践。「日焼け止め成分が入っているものを４つ重ね塗り」しているという。ローコスト美容をうたっているにもかかわらず、４種類も塗