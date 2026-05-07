大型連休明けの日経平均株価が大幅上昇です。アメリカとイランの戦闘終結への期待の広がりを受けたもので、上げ幅は一時3000円を超えました。中継でお伝えします。木沢基記者：連休明けの取引は開始直後から買い一色となり、ほぼ全面高の展開となっています。平均株価は、初めて6万2000円を上回り、6万3000円に迫りました。株価を押し上げているのは、トランプ大統領が、イランとの「合意の可能性は十分ある」との見方を示したこと