【創業感謝祭】 第1弾：5月12日～5月25日 第2弾：5月19日～6月1日 ※数量限定 セブン‐イレブン・ジャパンは、「創業感謝祭」第1弾を5月12日から、第2弾を5月19日から全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始する。 「創業感謝祭」では、人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ全12商品を販売。「中華蕎麦とみ田監修