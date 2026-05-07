ローソンは4月28日より順次、冷し麺をリニューアル・新発売している。「そばの香り」と「のど越しの良さ」にこだわった冷しそばの注目商品を紹介する。ローソン「香りとのど越し ざるそば」まずは、定番の一品「香りとのど越し ざるそば」(451円)。2種の挽き方をしたそば粉をブレンドした香りとのど越しが良いそばを、こだわり出汁のつゆでいただく。ローソン「香りとのど越し 冷しそば&いなり」「香りとのど越し 冷しそば&