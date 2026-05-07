5月15日公開の映画『廃用身』の原作者・久坂部羊とひろゆきの対談が実現。高齢者の廃用身を切断する「Aケア」をめぐる徹底討論の映像が公開された。【動画】「なぜ今まで切らなかったんだろうという時代が来るかも」ひろゆき×『廃用身』原作者が討論本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切っ