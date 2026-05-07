見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」（第29回）が7日に放送され、佐野晶哉演じるシマケンがりん（見上）に職業を告白。ネット上には「初めて聞いた」「この時代ならでは」「すごいことしてるな」などの反響が寄せられた。【写真】りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）と茶屋にある日、町で娘・環（英茉）へのお土産を