守田英正のリーズ移籍が間近か日本代表の中心選手として、前回のカタール・ワールドカップ（W杯）でも活躍を見せた守田は、2021年に川崎フロンターレからポルトガル1部サンタ・クララに加入。そこで結果を残して、2022年にはポルトガル屈指の名門であるスポルティング・リスボンにステップアップ移籍をした。スポルティングでリーグ連覇を成し遂げた守田は、今シーズン限りでクラブとの契約が満了を迎え、移籍金なしで次のクラブ