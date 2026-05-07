2026年のメットガラで、ひときわ強いインパクトを残したのがジェンナー姉妹です。中でもカイリー・ジェンナーは、Schiaparelli（スキャパレリ）の彫刻的ドレスとともに“乳首と眉の解放”という挑発的なビューティールックを披露し、大きな話題を呼びました。 カイリーが体現した“シック・シュルレアリスム” カイリーが選んだのは、動くたびに形を変えるような流動的シルエット