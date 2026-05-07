芸能活動再開を発表したモデルでタレントの吉川ひなの（４６）が７日に自身のインスタグラムを更新。１０代の思い出ショットを公開した。「１３歳のときだって。この撮影のときの記憶は、まったくない！１３歳でひなのとしてデビューして、働きまくった１０代だった」と男性モデルとポーズをとったグラビアショットをアップ。そして「最近やっと冷静に過去の自分を振り返れるようになった」と記した。「そしたらみんなが懐か