負傷離脱中の南野拓実がボールを使ったトレーニングを開始フランス1部ASモナコに所属するMF南野拓実は5月6日、自身の公式インスタグラムを更新し、ボールを使ったトレーニングを再開したことを報告した。北中米ワールドカップのメンバー発表まであと8日と迫るなか、ファンからも応援の声が寄せられている。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランスのオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷と