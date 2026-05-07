井上尚弥に0-3判定負け2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。“世紀の一戦”で初黒星を喫したものの、高い評価は不変の28歳。都内には壁画が出現し、中谷も記念撮影。ファンからは様々な声が上がっている。死力を尽くした36分。11回に井上の強烈アッパーで眼窩底骨折を負った中谷だが、最後まで打ち合い、そして判定で敗れ