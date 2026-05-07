新日本プロレスは７日、ボルチン・オレッグが左肘の負傷で今後のシリーズを欠場することを発表した。新日本プロレス「公式ＷＥＢ」によると「現在のところ復帰時期については未定となっております」と告知し「ボルチン選手の試合を楽しみにされていた皆様には、心よりお詫び申し上げます。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます」と謝罪した。