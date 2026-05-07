浦和はアウェー柏戦で1-0の勝利浦和レッズは5月6日のJ1百年構想リーグの第15節で柏レイソルに1-0で勝利した。田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任から3試合連続の無失点勝利になったが、ポジションを変えながらフル出場したMF関根貴大は「言葉の伝え方を含めて、僕らもすごく整理して試合に臨めています」と話した。4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中暫定監督就任を発表した浦和は、翌29日の川崎フロン