現代プロ野球では、先発投手の防御率0点台はもっとも達成困難な数字だ。そもそも過去に11人しかおらず、1970年に村山実（阪神）が達成したのが最後。近年では、2023年の山本由伸（オリックス）が16勝6敗で防御率1.21、11年に19勝5敗、13年に24勝0敗だった田中将大（楽天）がともに1.27で最も近づいた。【もっと読む】阪神・立石正広は“走り方”にさえ問題ありそんな夢の数字を叩き出す可能性を秘めているのが、阪神の郄