右はよいよい左は怖い！巨人がまたも「左投手」に屈した。【もっと読む】巨人・田中将大「たった3勝」で年俸1億円更改の波紋GW9連戦の最終日となった6日のヤクルト戦で、打線は先発左腕・山野太一（27）の前に6回5安打無得点。四回に2死満塁のチャンスをつくったものの、8番の吉川が一ゴロに打ち取られた。今季4度目の完封負けで、9連戦を3勝6敗で終えた。それにしても左投手が打てない。巨人は6日現在、17勝16敗の3位。