ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、2026年5月8日（金）から6月21日（日）まで開催されるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」5年目を迎える本イベントで、ついにパーク内初登場となるのが、新グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」です。ショーの開催概要や、キャラクターたちと一緒に盛り上がる内容を紹介します☆ ユニバーサル・