ナ・リーグの投手部門で3、4月の月間MVPを獲得した大谷翔平（31=ドジャース）が、5月に入っても好投を続けている。【もっと読む】ドジャース大谷翔平はなぜ思い出したように走り始めた？日本時間6日のアストロズ戦は、2度目の右肘手術後最長となる7回を投げて4安打2失点、8奪三振。打線の援護に恵まれず2敗目を喫したものの、規定投球回をクリアして防御率0.97は再びメジャートップに立った。それでも試合後の日米両メディア