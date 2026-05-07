記事ポイントHARRY QUINNの折りたたみ自転車「+Limit5」「+Limit6」に新色「Onyx Black（オニキスブラック）」が登場チタン・アルミニウム・カーボン・ケブラーなど6素材のハイブリッド構造で、約5.98kgの世界最軽量クラスを実現3ステップ折りたたみで輪行・車載・都市部での持ち運びに対応、2026年5月上旬発売 折りたたみ自転車でありながら、約5.98kgという世界最軽量クラスの軽さを実現したモデルが、さらに新しい顔を持っ