記事ポイント整体師・心理士のオーナーが1万人以上の声をもとに調合した薬膳茶6種のパッケージを2026年5月1日にリニューアルティーバッグを取り出さずお湯を注ぐだけで完成する手軽さで、忙しい日常に自分を労わる時間を届ける暮らしに溶け込む新デザインはキッチンやデスクに置いても絵になり、ギフトとしても選ばれる一品 家事や仕事に追われ、自分のことはどうしても後回しになりがちな毎日。そんな忙しいあなたに、一杯の