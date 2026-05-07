記事ポイント完全無機質のコンクリート改質・防水材「ポセイドン」が、世界的な石油化学品の供給不安の影響を受けずに安定供給できることを確認コンクリート内部へ約10cm浸透して針状結晶を形成し、微細なひび割れを自動的に自己修復する特性が実証一般財団法人建材試験センターの複数の品質性能試験に適合し、空港・電力・道路など公共インフラから民間マンションまで採用が拡大 マンションやRC住宅のコンクリートが雨漏りや