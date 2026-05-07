記事ポイント芝浦工業大学が公益財団法人大学基準協会の2025年度大学評価（認証評価）で「適合」認定を取得内部質保証・教育・学生支援など全基準でA評価、是正勧告・改善課題の指摘ゼロ教学マネジメントと修学支援のデータ連携、多様な学修空間の整備が長所として評価 芝浦工業大学が、大学基準協会による2025年度大学評価（認証評価）で「適合」認定を受けます。内部質保証・教育・学生支援・社会連携・大学運営・財務など