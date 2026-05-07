記事ポイント半田そうめんのオカベが「立夏のお便り」を発刊、5月22日（金）までの期間限定販売夏季限定「ふしめん付き極細めんセット」は残り2,000箱で最終販売徳島の山間で採れた「オカベのぜんまい」は1,000袋限定の希少品 徳島県つるぎ町で半田そうめんを製造・販売するオカベが、2026年5月22日（金）までの期間限定で「立夏のお便り」を発刊します。昨年夏に約420万食を製造・完売した看板商品「極細めん」の今季最終販