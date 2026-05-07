４月２７日、三亜市の天涯小鎮のビーチで遊ぶ観光客。（三亜＝新華社記者／魯鵬）【新華社海口5月7日】「海南の素晴らしさは皆さんの予想を超えていた。視察団の中にモデルが一人いたが、帰国前の空港で私の手をとり、海南で仕事を見つけるのを手伝ってほしいと頼んできたほど」。イタリア中国工商協会の胡莉莎（こ・りさ）会長は、最近イタリアの企業代表団を率いて中国海南省を視察・観光した際のエピソードを感慨深そうに語っ