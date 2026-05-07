◇ナ・リーグカブス7×−6レッズ（2026年5月6日シカゴ）カブスの“PCA”ことピート・クローアームストロング外野手（24）が6日（日本時間7日）、本拠でのレッズ戦に「8番・中堅」で先発出場。9回に起死回生の同点2ランを放ち、試合を振り出しに戻した。その後、チームは延長10回にサヨナラ勝ちを収め、8連勝を飾った。チームは4−2で9回を迎えたが救援陣が誤算。4番手・マーティンがソロを浴びて1点差に迫られると、なお