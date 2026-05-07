俳優の岡田将生（36）が7日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。岡田は「わたくしは白米がすきだ」と書き出し、茶碗を片手にカメラを見つめる近影をアップ。「ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイディアミスターを見れました。#泣きすぎました」と韓国ドラマを見て過ごしたことを報告した。岡田は2024年、女優の高畑充希との結婚を発表。今年1月に第1子誕生を発表した。