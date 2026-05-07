グローバルボーイズグループ・TREASUREが、4th MINI ALBUM『NEW WAV』を6月1日にリリースする。【ライブ写真】開幕からアクセル全開！TREASURE圧巻の並び今作は「TREASURE自身が新しい流れを生み出す」という強い意志を込めたHIPHOPアルバム。ステージで放つエネルギーや恋する感情などを、HIPHOPサウンドで表現した作品となっている。さらに、日本限定特典として、応募抽選特典シリアルコード付きポストカードとオリジナル