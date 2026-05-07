アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡で始めた新たな作戦を「一時停止する」と発表。わずか1日での方針転換となりました。【写真を見る】右の拳を突き出すトランプ大統領ホルムズ海峡新作戦「一時停止」映画「ロッキー」のテーマソングで登場したトランプ大統領。「不屈の闘志」を伝えるこの曲とは裏腹に、イラン情勢をめぐって、また方針を転換しました。アメリカ軍が4日から始めた、ホルムズ海峡の船舶の通過を支援する作戦