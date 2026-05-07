2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。インタビュー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/11/14）。【手術前→手術後】リストカットの傷あとが目立たなくなった女性の腕。見た人のほとんどはリストカットだと気づかなくなる＊＊＊「自傷する人は“かまってちゃん”だろうと思っていました」世界で唯一の“リストカットの傷あと特化クリニック”を開いた形成外科医の村松英之さん