正体は「イカ墨」北海道指折りの観光地である函館といえば、そこら中に美味しいものがある“食の天国”です。イカをはじめとする魚介類やジンギスカン、さらには有名なローカルハンバーガー店など、筆者のような「オールウェイズハングリー界隈」にとってはまさに理想郷といえるでしょう。その函館の鉄道の玄関口である函館駅の構内に、見た目がかなりぶっ飛んだラーメンが存在します。第一印象は強烈で、おそらく駅ラーメンの中