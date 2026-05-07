不二製油は、植物性ダシ「MIRA-Dashi」シリーズから、動物性原料や香料を使わずに、エビのような風味を実現した新製品を発売した。4月に発売したエビタイプ（製品名「MIRA-Dashi C700」）は、生臭さのないクリアな香ばしさとエビの殻や味噌を思わせるコク深い風味が特長。オマール海老などを用いた高級な料理に用いられる重層的な旨みや余韻を底上げする素材としても活用できる。近年、濃厚なエビ風味の料理や、甲殻類を多用