ダイソーをパトロールしていると、見た目と味のギャップに驚かされる新感覚の調味料を発見しました。食材の色をそのまま活かしながら、だしのコクとやさしい甘みをプラスできるのが魅力。卵料理や野菜料理はもちろん、洋風メニューにも使える万能さで、いつもの一皿をぐっと上品に格上げしてくれますよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：だし醤油価格：￥108（税込）内容量：5ml×4袋入販売ショップ：ダイソーJANコード：