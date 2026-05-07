7月31日に公開される『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』のゲスト声優として、伊藤沙莉とマユリカの参加が発表された。 参考：『映画クレヨンしんちゃん』新作、7月31日公開野原家が“妖怪の国”に迷い込む予告編も 1990年より『漫画アクション』で連載開始、1992年にTVアニメの放送がスタートした『クレヨンしんちゃん』。劇場版は1993年に第1作目『映画クレヨンしんちゃん アクシ