疲れて帰宅した日や忙しい日は、なるべく時短調理でごはんの支度を楽にしたいものですよね。そして、できれば収納しやすいアイテムが理想的。そんなわがままを叶えてくれる商品をダイソーで発見しました！超コンパクトに折りたためて収納しやすい、シリコーンゴム製の小鍋。レンジ＆オーブンOKで、家事も楽になりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーン折りたたみできる小鍋価格：￥220（税込）容量：600ml販