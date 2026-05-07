整理収納アドバイザーの徳田かなです。「ミニマリスト」と聞くと、モノをたくさん手放し、質素に暮らす“節約家”のようなイメージを持つ方も多いかもしれません。でも本来は、「自分にとって本当に大切なもの」を見極める暮らし方です。整理収納のプロとしてこれまで多くの現場を見てきて感じるのは、モノを減らすと「お金の使いどころが驚くほどはっきりするということ。今回は、私が実践している、暮らしと心を整えるためのメリ