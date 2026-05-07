お弁当でよくやってしまうのが、うっかりお箸を忘れてしまうこと…。割り箸も手元にない時はとても焦ります。そんなトラブルを防ぎながら、毎日使いやすいランチボックスをダイソーで発見しました！お箸がセットになっているから、別で買う必要がなく忘れ物防止にも◎シンプルで扱いやすく、お手入れも簡単ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランチボックス（はし付、1段、400mL）価格：￥220（税込）サイズ（約）