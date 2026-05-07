【Realistic Model SeriesGストラクチャー 機動戦士ガンダム 【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラーエディション）】 受注期間：5月8日10時～ 発送月：9月下旬予定 価格：6,050円 メガハウスは、「Realistic Model SeriesGストラクチャー 機動戦士ガンダム 【GS03M】ラストシューティング（マテリアルカラー