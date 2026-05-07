タレントの鈴木奈々さんは5月4日、自身のInstagramを更新。義姉の顔出しショットを公開し、ファンから反響が寄せられています。【写真】義姉の美スタイルショット義姉の美スタイルを公開鈴木奈々さんは「お兄ちゃんのお嫁さんとお買い物スタイル良すぎる！モデル体型だねお兄ちゃんとは高校一年生の時に付き合って、結婚して22年です！今もラブラブだよん妹の私も嬉しいですびっくり仰天だけど、21歳と13歳の子供がいます