俳優の土屋太鳳さんは5月6日、自身のInstagramを更新。こどもの日に家族と過ごしたようです。【写真】土屋太鳳の最新ショットこどもの日の家族時間を報告太鳳さんは「きょうは、こどもの日どんなふうにお過ごしでしたか？私は桃子としての時間を過ごしたあと、夕方から家族とゆっくりこどもの日の時間を楽しみますサポートしてくれる家族に本当に心から感謝です…」とつづり、写真を3枚載せています。白シャツに黒のジャケッ