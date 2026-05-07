パヘスが自身初の1試合3本塁打をマークした(C)Getty Imagesドジャースのアンディ・パヘスが現地時間5月6日、敵地でのアストロズ戦に「6番・中堅」で先発出場し、自身初となる1試合3本塁打の活躍を見せた。【動画】キャリア初！パヘスの1試合3本塁打をまとめてチェック米メディア『ClutchPoints』は、プロ入り後、現時点で最高の打撃を見せた試合として語り継がれるであろうこの一戦をパヘスが振り返り「その爆発的なパフォーマ