ゴールデンウィーク明けの日経平均株価は大幅に上昇し、初めて6万2000円台をつけました。【映像】日経平均 史上初の6万2000円台 最高値を大幅更新島田龍二記者「6万1000円超えました。取引時間中の最高値更新しました」日経平均株価は取引開始直後から急上昇し、上げ幅は3000円を超えました。6日のアメリカ市場ではアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が近づいていると報じられたことで、主要な株価指数がそろって上昇し