メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領が6日午前、定例記者会見『マニャネラ（Mananera）』でBTSが大統領官邸を訪問し、大統領官邸のバルコニーを開放して市民とあいさつを交わす予定であることを発表。BTSの音楽について「常に友情と平和のメッセージ、そして愛を伝えている」と評価した。【予告動画】「Body to Body」に合わせリハに挑むBTSシェインバウム大統領は1月に、BTSのメキシコシティ公演が決定したことを「