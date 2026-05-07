岩手県大槌町役場＝2022年3月岩手県大槌町の町役場付近で6日に発生した山林火災について、地元消防は7日朝、延焼の恐れがなくなったとして鎮圧したと判断した。焼損面積は約2ヘクタールと推定され、けが人は確認されていない。2日に鎮圧された大規模山林火災との関連はないとみられる。地元消防によると6日午後1時25分ごろ、「山林が燃えている」と目撃者から119番があった。消火活動により、夕方には火の勢いは弱まっていたと